Російські та польські добровольці зайшли в Шебекіно: в Мережі з'явилася заява

"Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії" заявили, що заходять в міську забудову Шебекіно (Бєлгородська область).

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Російські добровольці кажуть, що з боями заходять в Шебекіно, / колаж Главред, скріншоти з відео

Учасники організація "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії" заявили, що заходять в передмістя населеного пункту Шебекіно, який розташований в Бєлгородській області країни-агресора РФ. Про це вони написали на своєму каналі в месенджері Telegram.

Члени РДК відзначають, що вони заходять в передмістя з боями.

Офіційна російська влада таку інформацію поки не коментувала. Однак губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в ніч з 3 на 4 червня Регіон знову обстрілювали. За словами чиновника, під вогонь потрапили Шебекінський і Волоконівський райони і округи. Він також закликав жителів населених пунктів, які піддаються обстрілу, евакуюватися.

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Трохи пізніше представники "польського добровольчого корпусу" заявили, що також беруть участь в рейді на Шебекіно. І виклали в Мережу відеодокази.

Польські добровольці теж беруть участь у рейді на Шебекіно / скріншот з відео

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода Росії" 22 травня опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області. Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Білгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У Міністерстві оборони окупантів РФ 23 травня заявили, що російські війська, мовляв," знищили " сили і засоби добровольців в Білгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

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