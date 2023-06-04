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Ополченці у Білгородщині взяли в полон військових РФ і звернулися до губернатора

Андрій Ганчук
4 червня 2023, 14:34 оновлено 4 червня, 14:43
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Бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії готові передати губернатору Бєлгородщину Гладкову двох полонених російських військових.
бійці РДК і ЛСР звернення до Гладкова
Бійці РДК і ЛСР запропонували розмову губернатору Бєлгородщини Гладкову / Скріншот відео Telegram-канал РДК

Добровольці Росії, які проводять свою військову операцію у Бєлгородської області на території країни-агресора РФ, звернулися до губернатора регіону В'ячеслава Гладкова. Вони готові передати двох полонених в обмін на розмову з керівником Білгородщини.

В Telegram-каналі бійців Легіону свобода Росії опубліковано спільне звернення ЛСР і Російського добровольчого корпусу до Бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова, в рамках якого командир РДК запропонував передати йому двох полонених армії держави-окупанта РФ в обмін на двохвилинну розмову.

Бійці запропонували Гладкову 4 червня до 17:00 приїхати в храм в Новій Таволжанці, поговорити з добровольцями і забрати полонених.

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"Сьогодні велике православне свято - Трійця. І ми, представники РДК і Легіону, пропонуємо обміняти двох полонених на всього декілька хвилин спілкування з вами в храмі. Без зброї. Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитеся в храм в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як прийнято говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібної кровопролитній війні, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Бєлгородської області. Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї і забрати додому двох громадян РФ, простих солдатів, яких ви і ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!"- сказав командир РДК.

Добровольці Росії звернулися до губернатора Бєлгородщини Гладкова
Добровольці Росії звернулися до губернатора Бєлгородщини Гладкова / скріншот Легіон Свобода Росії

Операція ополченців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус (РДК) 1 червня оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області. Бійці повідомили, що ведуть бої в напрямку міста Шебекіно. Того ж дня пропагандисти РФ заявили про військові зіткнення на кордоні Росії та України, а також "атаки танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК заявили про нанесення удару Градами по будівлі МВС у Шебекіно. Бійці Легіону Свободи Росії (ЛСР), які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують техніку окупантів РФ.

Також в ЛСР сказали, що російські ополченці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титовці.

4 червня Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що з боями зайшли до передмістя Шебекіна.

Інші новини:

Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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