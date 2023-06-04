"Влада злякано відсиділася": глава Бєлгородщини Гладков не прийшов до ополченців

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не прийшов на розмову з Російським добровольчим корпусом і Легіоном Свобода Росії, які проводять свою операцію в регіоні. Ополченці дійшли висновку, згідно з яким з владою спілкуватися безглуздо. Полонених вони передали Україні.
Пресслужба Легіону Свобода Росії опублікувало відео заяви бійців РДК і ЛСР, в якому бійці розповіли, що губернатор Бєлгородської області Гладков відмовився прийти на перемовини з ополченцями і забрати російських військових.
"Вся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова перелякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей в нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як то кажуть, негідники", - зазначив командир РДК Денис Капустін.
Також він підкреслив, що взятих у полон у Бєлгородській області військових РФ віддадуть Україні.
"Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони", - підкреслив Капустін.
Ополченці Росії покликали Бєлгородського губернатора Гладкова на перемовини
4 червня Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяву, в якій повідомили про те, що в Бєлгородській області взяли в полон військових країни-агресора РФ. Ополченці запропонували губернатору Бєлгородщини В'ячеславу Гладкову, щоб він приїхав до Нової Таволжанки на перемовини і пообіцяли передати йому двох полонених.
Гладкову запропонували приїхати особисто без зброї. Командир РДК Денис Капустін сказав, що приїде з представником ЛСР і полоненими.
Гладков вибухнув пропагандою на адресу ополченців Росії і заявив, що готовий з ними зустрітися на МАПП Шебекіно з 17 до 18:00.
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