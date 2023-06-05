Ополченці просунулися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2 - DeepState

Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Білгородщині, діяльність ополченців фіксують у Новій Таволжанці.

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Добровольці Росії в Бєлгородській області взяли в полон російських військових / Колаж: Главред, фото: скріншот РДК, Deep State

Добровольці Росії у складі військових формувань Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії продовжують проводити свою операцію в Бєлгородській області. В результаті їхніх дій війська країни-агресора, ймовірно, не контролюють КПП Шебекіно-Плетенівка, а сіра зона на території Білгородщини становить вже 10 квадратних кілометрів.

Згідно з даними карти Deep State, російські ополченці створили сіру зону в Білгородській області площею 9,77 квадратних кілометрів. Діяльність РДК і ЛСР фіксується в Новій Таволжанці Бєлгородської області. Війська країни-окупанта РФ, ймовірно, втратили контроль над КПП на даній ділянці кордону з Україною (Шебекіно-Плетенівка).

Росіяни перекидають на Білгородщину додаткові сили, проте не можуть взяти ситуацію під свій контроль через проблеми з управлінням.

"Бєлгородський напрямок - зафіксована робота проукраїнських підрозділів у Новій Таволжанці та відсутність контролю ворогом над пунктом пропуску. Росіяни хоч і перекидають додаткові сили, але через відсутність управління не можуть зрозуміти, що їм робити. Тривають взаємні обстріли вздовж ДК", - підкреслили аналітики Deep State.

Сіра зона в Бєлгородській області за даними на 5 червня / Deep State

Дивіться відео, в якому ополченці Росії звернулися до губернатора Бєлгородщини Гладкова:

Ситуація в Білгородській області

У Білгородській області в країні-агресорі РФ російські ополченці – Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії - реалізують заходи щодо демілітаризації регіону. Вони розпочали другий етап своєї військової операції.

Під час бойових дій добровольці Росії завдали ударів з РСЗВ Град по будівлі МВС у Шебекіно і знищили військову техніку окупантів на одній з ділянок у Білгородській області.

У Легіоні Свобода Росії розповіли, що російські добровольчі формування провели бойові дії у передмісті Шебекіна - Новій Таволжанці і Титовці.

4 червня добровольці Росії з боями зайшли до передмістя Шебекіна.

Ополченці взяли в полон військових армії РФ і звернулися до губернатора Бєлгородщини Гладкова, щоб він за ними приїхав і поговорив з представниками РДК і ЛСР. Однак Гладков на зустріч не прибув.

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