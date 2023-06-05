У Кремлі не знають, як реагувати на рейди на Бєлгородщині, росте паніка - ISW

Керівництво Росії ще не вирішило, як реагувати на обмежені транскордонні рейди проукраїнських повстанців у Бєлгородській області.

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Міноборони РФ і Гладков не погоджують свої відповіді на дії РДК і ЛСР / Колаж: Главред, фото: Telegram

Операція підрозділів російського Добровольчого корпусу (РДК) і легіону Свобода Росії (ЛСР) в Бєлгородській області РФ демонструє відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Це викликає в інформпросторі країни-агресора хаос, зростання хвилювань і критику на адресу Москви. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що повідомлення від офіційних російських джерел, які суперечать один одному, про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова відреагувати на РДК і ЛСР дозволяють припустити, що керівництво Росії ще не вирішило, як реагувати на такі обмежені транскордонні рейди, а Міноборони РФ і Гладков не погоджують свої відповіді.

"Реакція Росії в основному була зосереджена на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво встановило більш широку політику запобігання подальших обмежених рейдів в прикордонні області Росії", - йдеться у звіті.

Також поки неясно, чи організовує російська влада евакуацію жителів Бєлгородської області.

Так, боєць РДК заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організували оголошені заходи з евакуації в районі Шебекіно, і російські громадяни в основному тікали за власним бажанням, залишивши багато населених пунктів в напівзанедбаному стані.

Водночас Гладков стверджував, що 4000 жителів цього району в даний час знаходяться в пунктах тимчасового розміщення у зв'язку з евакуацією.

При цьому обмежені рейди та прикордонні обстріли Бєлгородської області все частіше стають предметом критики на адресу російського військового керівництва.

Так, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики Міноборони РФ 3 і 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку глави відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна і начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Колишній російський офіцер і затятий ультранаціоналіст Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Бєлгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмута.

Російські та польські добровольці зайшли в Шебекіно

4 червня учасники організацій Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії заявили, що заходять в передмістя населеного пункту Шебекіно, який розташований у Білгородській області країни-агресора РФ. Члени РДК повідомили, що заходять в передмістя з боями.

Також Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяву, в якій повідомили про те, що в Бєлгородській області взяли в полон військових країни-агресора РФ. Ополченці запропонували губернатору Бєлгородщини В'ячеславу Гладкову, щоб він приїхав в Нову Таволжанку на переговори і пообіцяли передати йому двох полонених.

Гладков не прийшов на розмову з РДК і ЛСР. Ополченці прийшли до висновку, згідно з яким з владою спілкуватися безглуздо. Полонених вони передали Україні.

Дивіться відео - Колишній радник ОПУ Олексій Арестович розповів, що видбуваэться Шебекіно Бєлгородської області:

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