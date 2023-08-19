Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинка

За медичною допомогою звернулися 90 поранених. З них 10 поліцейських і 12 дітей. Госпіталізовано 25 осіб.

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Ракетний удар по Чернігову окупанти завдали вранці 19 серпня / Колаж: Главред, фото: МВС

Кількість жертв російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня зросла до семи. Серед загиблих - 6 річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставляють в реанімобілі до Києва. Дитина у важкому стані.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, 6-річна дівчинка загинула від отриманих поранень. Патрульним не вдалося реанімувати дитину. Мама дівчинки перебуває у важкому стані, за її життя борються медики.

"Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

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Пізніше в МВС повідомили, що у Чернігові виявили тіло ще однієї жертви російського ракетного удару, це жінка. Таким чином, кількість загиблих зросла до семи.

За медичною допомогою звернулися 90 поранених. З них 10 поліцейських і 12 дітей. Госпіталізовано 25 осіб.

"12-річну дівчинку терміново доставляють в реанімобілі до Києва. Дитина у важкому стані", - додали в МВС.

На даху одного з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

Дивіться відео - Як виглядає Чернігів після удару російської ракети:

Наслідки ракетного удару по Чернігову / скріншот

Ракетний удар по Чернігову 19 серпня

Потужні вибухи в центрі Чернігова прогриміли у суботу вранці, 19 серпня. В результаті є загиблі та поранені.

Про удар російських окупантів повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ймовірно, РФ застосувала балістичну ракету.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову. За словами президента, ракета влучила прямо по центру міста.

"Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент.

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