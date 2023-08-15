У Повітряних силах розповіли, чи чекати ракетного удару від ворогів на День незалежності

Росіяни можуть обстріляти Україну в День незалежності, як і в будь-який інший день, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат дав новий прогноз стосовно атак окупантів / колаж Главред, скріншоти

Російські окупанти відомі своєю майже містичною тягою до різних дат, тому День Незалежності 24 серпня - для них стане ще одним "скрепним" приводом завдати удару по Україні. Таку думку висловив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"У цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливо для нас сьогодні набуття нашої справжньої незалежності на полі бою потім і кров'ю наших захисників", - сказав він.

При цьому офіцери, каже Ігнат, і в першу чергу бійці Повітряних сил, будуть робити те, що і завжди ‒ захищати державу і її повітряний простір.

відео дня

"Що День незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих "скрепних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята і була атака", - підсумував він.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня РФ атакувала Одесу дронами і ракетами. Окупанти застосували 15 дронів і вісім ракет "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Спалахнули пожежі. Постраждали троє співробітників супермаркету.

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжя, Слов'янську.

В результаті ракетного удару по Луцьку загинули три людини, ще кілька постраждалих в лікарні. У Дніпрі двоє людей постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

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