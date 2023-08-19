Зеленський про ракетний удар по Чернігову: РФ має програти, щоб життя перемогло

Ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації, заявив президент.

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Ракетний удар РФ по Чернігову прокоментував Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову, якого 19 серпня завдала країна-агресор Росія. За словами президента, ракета вдарила прямо по центру міста. Є загиблі та поранені.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об'єднуємо весь світ. Російська ракета влучила прямо в центр міста, в наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент в Telegram-каналі.

За словами Зеленського, зараз на місці трагедії працюють рятувальники, правоохоронці та медики.

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Президент додав, що Україна зробить все для консолідації світу проти російського терору і захисту українців.

"Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", - додав глава держави і опублікував кадри з місця ракетного удару по Чернігову.

Наслідки ракетного удару РФ по Чернігову / скріншот

Ракетний удар по Чернігову

Потужний вибух в центрі Чернігова прогримів у суботу вранці, 19 серпня. В результаті є загиблі та поранені.

Про удар російських окупантів повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ймовірно, РФ застосувала балістичну ракету.

У Мережі публікують кадри з місця "прильоту". Момент удару потрапив на відео жителів міста - дивіться відео:

Наслідки ракетного удару по Чернігову / скріншот

Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по драмтеатру у Чернігові.

Загинули 5 людей, повідомили у МВС.

Травмовано 37 осіб, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога.

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