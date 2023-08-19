РФ вдарила по центру Чернігова балістикою, багато загиблих та поранених

У центрі Чернігова прогриміли потужні вибухи внаслідок удару РФ.

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РФ вдарила балістикою по центру Чернігова / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Потужні вибухи у центрі Чернігова прогриміли в суботу вранці, 19 серпня, в результаті є загиблі і поранені.

Про удар російських окупантів повідомив в Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета", - написав він.

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У свою чергу за повідомленням Суспільного, РФ завдала удару по центру Чернігова. Відзначається, що в результаті удару є загиблі і поранені.

"В результаті обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені і загиблі", - сказано в повідомленні.

Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, зберігається небезпека застосування ударних БПЛА в Чернігівській області.

Що відомо про загиблих і постраждалих

В.о. мера Чернігова Олександр Ломако в коментарі виданню Strana повідомив про жертви ракетного удару РФ по центру Чернігова.

"На даний момент відомо про шістьох загиблих і більше 11 поранених. Серед них є ті, хто перебуває у важкому стані. Це черговий військовий злочин проти мирного населення", - заявив Ломако.

Як уточнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram, відомо про те, що РФ ударила Драмтеатром у Чернігові. В результаті загинуло 5 осіб, 42 постраждалих, серед них - 11 дітей.

Реакція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об'єднуємо весь світ. Російська ракета влучила прямо в центр міста, в наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний Суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - пише президент.

Він зазначив, що Україна зробить все для консолідації світу проти російського терору і захисту українців. "Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", - зазначив президент.

Глава держави також опублікував відео наслідків удару РФ по центру Чернігова.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по центру Чернігова:

Наслідки удару по центру Чернігова / скріншот

Раніше в країні-агресорі Росії визнали, що в ніч на 15 серпня вони вчинили ракетний удар по шведському заводу SKF у Луцьку, в результаті чого загинули троє співробітників.

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжя, Слов'янську. В результаті атаки по Луцьку загинули три людини, ще кілька постраждалих в лікарні.

У Львові було 15 поранених, серед них 10-річна дитина. Російська окупаційна армія атакувала Львівщину крилатими ракетами. Одну ракету сили ППО збили, ще 6-влучили в ціль.

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