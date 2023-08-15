Ракетний удар по Львову: 15 поранених, серед них 10-річна дитина

Російська окупаційна армія атакувала Львівщину крилатими ракетами. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 - влучили в ціль.

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Ракетний удар по Львову окупанти завдали рано вранці 15 серпня / Колаж: Главред, фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали масований ракетний удар по Україні. Вибухи прогриміли у низці міст, зокрема і у Львові та області.

Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, російська окупаційна армія атакувала Регіон крилатими ракетами в період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 - влучили в ціль.

"Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 осіб. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості постраждалих подряпини і порізи через вибиті вікна, забої. П'ятеро людей були госпіталізовані", - написав Козицький у Telegram.

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За його словами, окупанти пошкодили близько 40 будинків. Зокрема, у Львові постраждали 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше - на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна і дахи. У Львівському медичному професійному коледжі "Монада" вибиті вікна, також сталося загоряння в трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, пошкоджено будівлю дитсадка.

У Львівській області:

у Ставчанах Львівського району пошкоджено 15 житлових будинків у приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджено легкові автомобілі;

у селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджено 4 житлових будинки у приватному секторі. Постраждалих немає.

Триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару.

Як повідомляв Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 4.00 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Всього зафіксовано пуски не менше 28 крилатих ракет різних типів. Сили ППО знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

У ніч на понеділок, 14 серпня, російські окупанти атакували Одесу дронами і ракетами. В результаті сталася пожежа в одному з гіпермаркетів міста. Також уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів. Для цієї повітряної атаки по Одесі війська РФ застосовували 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр". Всі вони були збиті.

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