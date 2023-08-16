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Погрожують бити ще: в РФ визнали ракетний удар по шведському заводу в Луцьку

Альона Вороніна
16 серпня 2023, 22:59 оновлено 16 серпня, 22:59
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Дипломати РФ незграбно виправдалися, нібито цей завод "є частиною українського ВПК". При цьому вони цинічно заявили, що "б’ють лише по військових об’єктах".
Ракетный удар по шведскому заводу в Луцке
У РФ визнали удар по шведському заводу в Луцьку/ колаж: Главред, фото: Волинська обласна прокуратура

У країні-агресорці Росії визнали, що у ніч на 15 серпня вони здійснили ракетний удар по шведському заводу SKF у Луцьку, внаслідок чого загинули троє співробітників. Посольство Росії в Швеції на своїх офіційних сторінках у соцмережах опублікувало коментар щодо цієї атаки, у якому незграбно спробувало виправдатися за смертельний удар.

У російському посольстві спершу налетіли на шведських журналістів і сказали, нібито ті "неправильно називають завод цивільним об’єктом". Дипломати країни-окупанта кажуть, нібито завод у Луцьку є частиною українського військово-промислового комплексу (ВПК), адже він виготовляв шарикопідшипники для "Укроборонпрому".

При цьому в російському посольстві цинічно збрехали, нібито країна-агресорка "завдає ударів виключно по військових цілях" в Україні.

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Після такого потоку звинувачень у російському посольстві закінчили свою заяву погрозами. Дипломати заявили, що такі удари по заводах, які РФ називає нібито частиною українського ВПК, можуть бути не останніми.

Ракетний удар РФ по Україні у ніч на 15 серпня

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Слов’янську.

Внаслідок атаки по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. У Дніпрі дві людини постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Львові було 15 поранених, серед них 10-річна дитина. Російська окупаційна армія атакувала Львівщину крилатими ракетами. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили в ціль.

Після цього у Повітряних силах повідомили особливості нічної атаки РФ. Сили ППО збили 16 з 24 ракет. Не вдалося збити Х-22, які атакують по балістичній траєкторії. Окупанти використовують зміну маршруту, щоб заплутати ППО.

Потім стало відомо, що Росія під час повітряної атаки по Україні в ніч на 15 серпня вдарила по шведському заводу підшипників SKF у Луцьку. Спікер SKF Карл Бьорнштам підтвердив, що в результаті удару загинули три співробітники.

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