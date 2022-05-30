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Путінські солдати ледь не вбили свого генерала, який гнав їх у бій - перехоплення СБУ

30 травня 2022, 10:12

Російський генерал Валерій Солодчук приїхав в Донецьку область, щоб придушити бунт "відказників". Але контрактники влаштували йому "сюрприз" - гранату без чеки.

військові РФ
Солдати РФ відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати генерала / Фото УНІАН

Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти у наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

Так, у Донецькій області контрактники Росії ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, щоби придушити бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.

Солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати високих гостей. Тому російський генерал ганебно втік з передової.

"У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "Ч, каже, вас завалю, якщо ви не поїдете туди!..." І все. Тут пацан: "Іди, каже, вали!". Він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрели мене! Разом підірвемося тут". Все. Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі. Він у свій бобик сів, поїхав", - розповідає своїй дружині російський загарбник.

Солдат армії РФ скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилася лише третина, а решта загинула або поранена. Крім того, залишилося лише два знаряддя з дванадцяти і лише три машини, які на ходу. Окупант хотів би тікати з України.

Як повідомляв Главред, раніше Служба безпеки України отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Зокрема, один із загарбників відверто зізнався своїй дружині, що путінські солдати за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховається від обстрілів цивільне населення.

Також він розповів, як російські військові з іншого підрозділу зловили українку, відрізали їй язик, зґвалтували і вбили.

Ще одна телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ, свідчить про те, що російські військові, які масово ґвалтували українських жінок, дівчаток і дітей, повернувшись на територію РФ не припинили свої звірства. Тепер їх жертвами стають росіянки.

Зокрема, в прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно збільшилася кількість заяв про зґвалтування.

Інші новини:

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