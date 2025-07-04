Атака РФ на Київ: стало відомо про першу жертву - деталі

Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, у місті багато пошкоджених житлових будинків.

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У столиці через нічну атаку загинула одна людина / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Загалом у столиці постраждали 26 осіб

Тіло загиблої людини виявили у Святошинському районі

Найбільше постраждав Солом'янський район

Унаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 4 липня, загинула одна людина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Київ: на одній із локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару. Загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям", - ідеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що ліквідація наслідків атаки триває, проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери українського Червоного Хреста та інші служби міста.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, тіло виявили у Святошинському районі.

Крім того, за його словами, серед постраждалих 10-річна дівчинка.

Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, у місті багато пошкоджених житлових будинків.

"Найбільше постраждав Солом'янський район. На Відрадному - житлові будинки, магазини. На інших локаціях пошкоджено приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. Також рятувальники зараз борються з вогнем у зоні нежитлової забудови. У районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 навчальних закладів, багато приватних будинків", - зазначив Ткаченко.

За його інформацією, для жителів постраждалих будинків на Солом'янці розгорнуто штаби допомоги. Тут можна отримати психологічну та юридичну підтримку, роз'яснення щодо матеріальної допомоги та всі необхідні консультації. Вони працюють за адресами: Відрадний, 36В (школа №22) та вул. Новопольова, 106Б (гімназія №13).

Багато житла постраждало й у Святошинському районі - пошкодження зафіксовано щонайменше на 6 локаціях. За офіційною інформацією, постраждали щонайменше 10 багатоквартирних житлових будинків, найбільше - на Леся Курбаса. На одній із локацій пошкоджено 2 і 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку, на іншій - квартири вигоріли вщент із другого по п'ятий поверхи.

У Дніпровському районі виявлено незначні пошкодження в кількох локаціях, поруч із навчальним закладом знайшли частини ворожих дронів. А в Дарницькому районі уламки виявили на відкритій території. У Шевченківському районі пошкоджено два житлові будинки, які ще не були заселені, тому, на щастя, ніхто не постраждав.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше Главред повідомляв про те, що в ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на наліт по Україні. Президент України назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Саме столиця була головною мішенню.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

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