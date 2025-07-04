Фатальний тиждень для армії РФ: ЗСУ розносять командні пункти ворога

У Генштабі офіційно підтвердили атаку на командний пункт росіян.

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ЗСУ вдарили по двох командних пунктах армії РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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ЗСУ вдруге за тиждень уразили командні пункти армії РФ

Українські бійці нанесли удар 3 липня 2025 року

Сили оборони України вдруге за тиждень завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Атака на ворожий пункт відбулася 3 липня. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також українські захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

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"Втрати противника уточнюються. Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що українські бійці надалі будуть руйнувати систему управління російських окупантів.

"Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з суверенної території нашої держави і не буде відновлено справедливий та тривалий мир", - підкреслили у Генеральному штабі.

Удари ЗСУ по ворожих цілях - новини за темою

Як писав Главред, уранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії". Наразі підприємство виготовляє термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України.

Нещодавно у тимчасово окупованому Харцизьку на Донеччині пролунали сильні вибухи — за попередніми даними, уражено склад боєприпасів.

Крім того, увечері 30 червня в окупованому Донецьку також було зафіксовано серію вибухів, імовірно, ураження зазнали кілька військових об’єктів російських окупаційних сил.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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