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Головий бій року Усика і Дюбуа: коли та де дивитися поєдинок-реванш

Анна Косик
4 липня 2025, 17:27
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Український боксер буде змагатися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Усик, Дюбуа
Що відомо про бій Усика і Дюбуа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Ви дізнаєтесь:

  • Коли та де відбудеться поєдинок
  • Де можна буде дивитися бій
  • Які ставки роблять букмекери

У суботу, 19 липня, відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександом Усиком та його британським противником Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться в Англії. Про це офіційно оголосила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Боксери будуть боротися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Станом на зараз Усик володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а Дюбуа належить пояс IBF.

відео дня

Де та коли почнеться бій

Початок головного вечора боксу 2025 року запланований на 19:00 за київським часом. Спершу глядачам покажуть поєдинки андеркарду, після чого відбудеться бій між Усиком і Дюбуа - його початок прогнозується не раніше 23:30.

Український та британський боксери зустрінуться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Для Олександра Усика це буде другий вихід на бій на цій локації. Вперше він там здобув перемогу у 2020 році під час бою з британцем Дереком Чісора.

Де дивитися реванш Усика - Дюбуа

В Україні офіційне право на показ вечора боксу має лише одна платформа - MEGOGO. Про це повідомив співзасновник медіасервісу Федір Дроздовський. Передплатники підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL" отримають повний доступ до бою.

Прогнози букмекерів

Українські та світові букмекери не змінюють свої прогнози щодо переможця бою. Попередньо, коефіцієнти вказують на те, що фаворитом залишається Олександр Усик.

Олександр Усик
Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Бій Усика і Дюбуа - останні новини по темі

Раніше Даніель Дюбуа поділився своїми планами щодо реваншу проти Олександра Усика, заявивши, що готовий до бою з українським чемпіоном. Британський боксер розповів, що хоче помститися за свою поразку у минулому поєдинку.

Нагадаємо, Главред писав, що у квітні передбачалось, що поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа проведуть 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Однак згодом плани змінилися.

Напередодні букмекери оцінили шанси боксерів на перемогу. Фаворитом протистояння вважається непереможний українець Олександр Усик (23-0, 14 КО). Його суперник — британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО), чий шанс на перемогу аналітики оцінюють значно нижче.

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Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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