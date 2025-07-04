РФ посилюватиме удари по Україні: військовий попередив про небезпеку

За словами Боровика, Україна має бути готовою до одночасної атаки ворога у 1000 дронів.

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Військовий попередив про небезпеку з боку РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові тези:

Удари РФ по Україні будуть більш масованими

Києву потрібно нарощувати виробництво ракет та дронів-перехоплювачів

Російські окупанти будуть посилювати удари по Україні. Загарбники намагатимуться масштабувати атаки по території України на 10-20% щомісяця. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, засновник компанії-виробника дронів "Перший контакт", голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик в ефірі Еспресо.

Він закликав українців готуватися до масованих атак Росії.

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"Я не хочу бути дуже песимістичним після того, як говорив, що Києву згодом буде дуже складно захищатись від російських атак. Оскільки, багато людей почали говорити про те, що про такі речі краще не розповідати й взагалі, що не потрібно коментувати ситуацію з ППО і т.д. Не в цьому питання, а лише у правді. В тому, що ми маємо готуватись до масованих терористичних атак Росії", - сказав Боровик.

За його словами, на тлі російської загрози, Україні необхідно не лише нарощувати виробництво дронів-перехоплювачів, а й створювати ракети кінетичної дії, здатні знищувати цілі на висоті до 2000 метрів.

Військовий також наголосив, що росіяни наразі не можуть випускати 1000 дронів щодня, однак це питання часу. Він не виключає того, що загарбники будуть масштабувати удари по Україні.

"Збільшення їхніх атак буде поступовим. Тобто, вони масштабуватимуть атаки по Україні на 10-20% щомісяця. Можливо й в декілька місяців. Втім, ми маємо бути готовими й до одночасної атаки у 1000 дронів. Якщо цього не буде, то це будуть хороші новини. Однак, це не означає, що треба розслаблятись і надіятись, що ворогу не вдасться масштабувати ці атаки", - наголосив Боровик.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки постраждало 26 осіб. Також відомо про одного загиблого.

Президент Володимир Зеленський відреагував на наліт по Україні. Він назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Зеленський підтвердив, що саме столиця була головною мішенню.

Крім того, вранці, 4 липня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

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Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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