У РФ прилетіло по хімпідприємству: величезний стовп диму на місці потужної пожежі

Опубліковано відео із заводу хімічних реагентів "Селена" - після атаки БПЛА над підприємством здійнявся чорний дим.

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Удар завдано по хімпідприємству в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Після атаки БпЛА загорілося хімічне підприємство

Опубліковано відео із заводу хімічних реагентів "Селена" - там здійнявся чорний дим

У місті Шебекіно Бєлгородської області після атаки безпілотних літальних апаратів загорілося хімічне підприємство.

Telegram-канал "Пепел" опублікував відео із заводу хімічних реагентів "Селена" - після атаки БПЛА над підприємством здійнявся чорний дим.

відео дня

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі нібито постраждало семеро людей.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

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Що відомо про Бєлгородську область? Бєлгородська область — область Російської Федерації, що розташована в Центральній Росії на 500—700 км на південь від Москви, на кордоні з Україною. Майже вся територія області (крім п'яти північних районів) належить до української національної території. У сучасних межах Бєлгородська область існує з 6 січня 1954 року. Обласний центр — місто Бєлгород, повідомляє Вікіпедія.

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