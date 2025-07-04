Київ під атакою Шахедів: у столиці вже працює ППО

Місцева влада закликає людей пройти в укриття і залишатися там до відбою тривоги.

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Київ під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

Україна під атакою "Шахедів"

У Києві вже працює ППО

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Перші дрони вже долетіли до Києва. У столиці гримлять перші вибухи. Про це повідомляє КГВА.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Моніторингові канали повідомляють про те, що над Україною вже понад 100 "Шахедів". Загалом сьогодні очікується близько 300 дронів.

У Києві люди вже активно спускаються в метро і облаштовують собі там місце для сну.

Дивіться відео з метро в Києві під час повітряної тривоги:

У Києві люди облаштовують місце для сну в метро через тривогу / фото: скріншот

У Повітряних силах зазначили, що основний вектор руху ворожих дронів знову на Київщину та столицю.

"Бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шаххедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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