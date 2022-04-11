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"Він на нашого бикане, той в ногу шмальне": окупант розповів матері про бунт військових РФ в Україні

11 квітня 2022, 15:09

Переважна більшість російських окупантів в одному з підрозділів відмовляютєся йти в новий наступ.

війська Росії
Війська РФ масово відмовляється продовжувати воювати проти України / Reuters

Служба безпеки України опублікувала нове перехоплення розмови російського солдата з Краснодарського краю з матір'ю. Він розповів, що його підрозділ називають "смертним полком", а 90% його колег не хочуть, як і він, йти в новий наступ. Відмовників намагалися переконати воювати і полковник, і священик, але не вдалося. Командування на саботаж не реагує, а командир на місці може й вистрілити.

Згідно з опублікованою СБУ розмовою окупанта з матір'ю, він відмовляється йти в наступ і каже, що йому набридло "сидіти, дивитися, як по нас луплять, а ми у відповідь нічо не можемо зробити".

Також він каже, що про його підрозділ складають легенди як про "смертний полк", тому не хоче бути "фаршем". Близько 90% його колег відмовилися йти в новий наступ.

"...нас зі 150 осіб – 130 таких, як я", - сказав російський військовий.

Крім того, російський військовий розповів, що полковник намагався умовити їх піти в атаку, до них привезли священика. Однак відмовники запропонували полковнику і церковнику очолити колону, яка їде на передову. І вони відмовилися. Тому солдати "...спокійно, плюнувши їм під ноги, пішли".

читайте такожВійська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - АрестовичПідкреслюється, що командування на саботаж не реагує, оскільки це може позначитися на ситуації безпосередньо на військових позиціях.

"...зараз він на нашого бикане, того перемкне, в ногу шмальне...", - сказав військовий РФ.

Також він підкреслив, що ворог втрачає мотивацію. Захист Батьківщини триває!

Війна Росії проти України

У Міноборони України рані розповіли про те, що РФ продовжує перегрупувати війська. Окупанти готують наступ на Донбас і збираються захопити підконтрольні Києву райони Донецької та Луганської областей. При цьому вони спробують захопити й Харків, але для вирішення такого завдання у них навряд чи вистачить ресурсів.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що велика війна за Донбас вже розпочалася. У регіоні тривають серйозні бої. Значна кількість техніки і військової сили РФ пересувається територією областей.

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що Росія, як і раніше, намагається пробити коридор через Крим і Донбас. Однак сили оборони України впевнено протистоять подібним діям загарбників.

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