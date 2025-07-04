Розмова Трампа та Зеленського: експерт попередив, до чого готуватись Україні

Експерт згадав, як президент США обіцяв Володимиру Зеленському, що буде допомагати Україні.

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Експерт спрогнозував, що чекає на Україну після розмови Зеленського та Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

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Трамп та Зеленський провели телефонну розмову

Перемовини лідерів можуть принести позитивні зрушення для України

У пʼятницю, 4 липня, президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Дональд Трамп провели переговори. Телефонна розмова лідерів може принести позитивні новини для України. Таке припущення висловив громадський діяч та президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ефірі КИЇВ24.

За його словами, особистий контакт Зеленського з Трампом — це важливий крок для продовження підтримки, адже Трамп раніше обіцяв не залишати Україну сам на сам з російською агресією.

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При цьому Пінкус наголосив, що особиста обіцянка Трампа — хороший знак, але ключові рішення щодо подальшої допомоги ухвалюватиме Конгрес.

А зараз, за його словами, у Конгресі "буря, всі шоковані останніми подіями".

Водночас Пінкус вважає, що російська атака на Україну у ніч проти 4 липня стимулюватиме США й надалі підтримувати нашу країну.

"Я оптимістичний — давайте чекати найближчі дні хороших новин", — резюмував він.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Зеленського та Трампа - що відомо

Як писав Главред, у пʼятницю, 4 липня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбулося в режимі телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з Дональдом Трампом корисною та важливою. Лідери обговорили російські повітряні удари по Україні та ситуацію на фронті.

Крім того, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хоче допомогти з протиповітряною обороною. Він перевірить ситуацію із затримкою постачань ППО.

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Про персону: Борис Пінкус Борис Пінкус - американський політик, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

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