Понад 600 військових РФ відмовилися воювати з Україною навіть під загрозою кримінальної відповідальності

Війська Росії несуть великі втрати у війні проти ЗСУ / Reuters

Російські військові відмовляються воювати у війні Росії проти України. Перелік поповнили ще близько 600 бійців з понад 20 військових частин. Вони не збираються брати участь у бойових діях навіть в умовах загрози кримінальної відповідальності. Таких військових вже більше 2200. Про це повідомив журналіст інформагентства УНІАН Роман Цимбалюк.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він пише, що російські солдати і офіцери продовжують відмовлятися їхати на війну в Україну. І це незважаючи на загрози кримінальною відповідальністю.

"Незважаючи на залякування кримінальною відповідальністю, офіцери і військовослужбовці Збройних сил Росії продовжують відмовлятися брати участь у війні проти України", - зазначив Цимбалюк, і додав список військових частин, в яких військовослужбовці не хочуть вирушати воювати.

Військовослужбовці РФ відмовляються воювати з Україною

165 артилерійська бригада (військова частина 02901, Білогірськ) - 46 осіб;

227 артилерійська бригада – 13714, Майкоп) - 53;

9 мотострілецький полк (88771, Совєтськ) – 137;

38 окрема мотострілецька бригада (21720, Катеринославка Амурської області) - ще 184 в / с, після першого бойового зіткнення з ЗСУ (до цього було 72 в / с);

71 зенітно-ракетна бригада (01879, Білогірськ – - 32;

200 окрема мотострілецька бригада (08275, Печенга Мурманської області) - ще 104, після бойового зіткнення зі Збройними Силами, раніше було 156;

25 окремий полк спецпризначення – 05525, Ставрополь) - 78, в тому числі заступник командира полку.

Також він підкреслив, що до цього ще 1559 військових відмовилися їхати на війну Росії на території України.

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні. Російські війська завдають ракетних ударів по території української держави, включаючи військові об'єкти і житлові квартали. Гинуть мирні люди.

Війська Росії несуть серйозні втрати під час війни проти України. За даними Генштабу ЗСУ, вбито близько 18 000 російських військових.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, як і раніше, намагатиметься окупувати Україну. Москва має намір продовжити війну. За відомостями розвідки Альянсу, російські окупанти збираються наступати на Донбас, але можуть піти в наступ на Київ та інші українські міста. Наразі ЗС РФ проводять перегрупування і передислокацію своїх військових підрозділів.

Радник глави ОП Олексій Арестович казав, що Росія наразі не готова до наступу на Донбас. Згідно з його заявою, ситуація може вказувати на неготовність російських військ до наземної військової операції. Однак агресор завдає артилерійські, ракетні та авіаційні удари по регіону. У зоні ООС можуть бути важкі бої.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Росія у зв'язку з провалом плану щодо захоплення мегаполісів України переходить до плану Б. Відтепер окупанти спробують захопити всі райони Донбасу. Мета - показати росіянам нібито "перемогу" на війні з українською державою.

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