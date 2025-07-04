Війська РФ просунулися на Харківщині: у DeepState розкрили, до чого готується ворог

Росіяни захопили село Мілове.

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Війська РФ намагатимуться наступати ще на два населені пункти на Харківщині - аналітики / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ (ілюстративне фото), DeepState

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Ворог окупував ще один населений пункт на Харківщині

Війська РФ готують ще один удар на тому ж напрямку

Російські окупаційні війська захопили село Мілове в Харківській області. Ворог намагається підтримати свій наступ на західному березі річки Оскіл. Росіяни намагаються наступати на населені пункти Амбарне і Зарубинка, а також готують удар у напрямках Бологівки або Одрадного.

Як повідомили в DeepState, ворожі сили провели нетривалі штурми, унаслідок яких змогли "наскоком" зайняти Мілове і численні лісосмуги на захід і південь від села.

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"Ці дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчими днями очікується удар на Бологівку або/або Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл", - розповіли аналітики.

Крім того, війська РФ намагаються наступати на Амбарне і Зарубінку.

"Загалом не секрет, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відрізки, тому підрозділи в цій оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог же повільно, але нарощується", - додали в DeepState.

Раніше ворог окупував ще два населені пункти в Харківській області - Мілове та Строївку, що розташовані неподалік від кордону України та РФ на Харківщині.

Також окупанти просунулися в районі прикордонного населеного пункту Тополя.

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Як повідомляв Главред, в інтерв'ю Думка керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що росіяни прагнуть повторно окупувати Куп'янськ. Проте "шанси" ворога він оцінює скептично.

Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Місто готове до оборони: як фортифікаційними спорудами, так і всередині міста - висоті, яка є для ворога дуже складним природним бар'єром. Тому Куп'янськ готовий до оборони, і він це показує з вересня 2022 року - жодної можливості зайти в місто у ворога не було", - наголосив Бєсєдін.

Ситуація на фронті погіршується, вважає підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, ворог дуже активно наступає в Харківській області. Літо й осінь очікуються складними.

Росіянам не вдається добитися тактичних "успіхів" у Харківській області, вважає військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. Темпи просування окупантів нижчі, ніж очікувало їхнє керівництво.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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