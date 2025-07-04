'Сюрприз' з Китаю: що знайшла СБУ в уламках дронів, які атакували Київ

Наразі СБУ збирає усі докази російської атаки по Києву.

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СБУ виявила компоненти китайського виробництва у безпілотниках "Герань" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

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Росіяни 4 липня атакували Київ дронами та ракетами

У збитих БпЛА знайли китайськи компоненти

Слідчі Служби безпеки України виявили в ударних безпілотниках компоненти китайського виробництва. У ніч на 4 липня росіяни атакували столицю дронами з китайським "сюрпризом". Про це повідомили у СБУ.

За даними слідчих, у російському БпЛА "Герань" були знайдені компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчить маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях.

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Китайські компоненти у російських дронах / фото: СБУ

"Ці компоненти, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня", - йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки України додали, що наразі слідчі збирають усі докази атаки РФ по Києву і документують злочини загарбників.

"Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України", - резюмували у відомстві.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Києву - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки постраждало 26 осіб.

Пізніше зʼявилася інформація про одного загиблого. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на одній із локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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