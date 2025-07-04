Міністр закордонних справ Китаю Ван І пояснив ЄС, чому Пекін не може допустити поразки Росії в Україні.

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Китай відкидає звинувачення у військовій підтримці РФ і наголошує, що не є стороною конфлікту в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Захід", Міноборони РФ

Коротко:

Китай заявив, що не може допустити поразки Росії в Україні

Ван І відкинув звинувачення в матеріальній підтримці РФ

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з новою очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін "не може дозволити собі поразки Росії в Україні". Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначає видання, таку позицію китайської сторони пояснюють побоюванням, що Сполучені Штати після поразки Росії зосередять свою увагу на Пекіні.

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При цьому МЗС Китаю продовжує наполягати, що країна "не є стороною" конфлікту в Україні, а відвертість слів Ван І деяких європейських дипломатів навіть здивувала.

Глава МЗС КНР також відкинув звинувачення у наданні матеріальної підтримки Росії, заявивши, що "конфлікт давно б закінчився", якби це було правдою.

За словами джерел, деякі представники ЄС розцінили виступ Ван І як "урок реальної політики", частиною якого стала демонстрація позиції Пекіна, що Вашингтон незабаром "переключить усю свою увагу на схід".

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Автори South China Morning Post також зазначають:

"Одна з інтерпретацій заяви Вана в Брюсселі полягає в тому, що, хоча Китай не просив про війну, її продовження може відповідати стратегічним потребам Пекіна, доки США залишатимуться залученими в Україні".

Політика Китаю щодо війни РФ проти України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 червня українські військові з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон китайського військового на Торецькому напрямку.

Раніше, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив підтримку розширенню китайських виробництв у Росії, повідомляє The Moscow Times.

Водночас внутрішні документи ФСБ, які потрапили до рук журналістів The New York Times, свідчать про недовіру російських спецслужб до Китаю. У звіті, що, ймовірно, датується початком 2024 року, КНР називають потенційним ворогом і ймовірним претендентом на частину території РФ. Шість західних розвідувальних агентств підтвердили справжність документа.

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Про джерело: South China Morning Post South China Morning Post - найстаріша англомовна газета Гонконгу, пише Вікіпедія. Була заснована в 1903 році революціонером Цзе Цзайтаем. Наразі видається видавничою групою SCMP Group, тираж становить 104 000 примірників. Х 2013 року повний електронний архів видання доступний за передплатою через інформаційну базу даних ProQuest.

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