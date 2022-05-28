Ефект бумерангу в дії: солдати РФ почали масово гвалтувати росіянок в Бєлгородській області

Військові РФ почали масово ґвалтувати росіянок у Бєлгородській області / Колаж Reuters, ua.depositphotos.com

Російські військові, які масово ґвалтували українських жінок, дівчаток і дітей, повернувшись на територію РФ не припинили свої звірства. Тепер їхніми жертвами стають росіянки.

Зокрема, в прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно збільшилася кількість заяв про зґвалтування. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

"У нас в прокуратурі стільки заяв про зґвалтування... на території Валуйки, Уразово, Вейделівка", - розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама каже, що там і Владивосток приїхав до них, Ханти-Мансійськ, Хакасія...", - уточнює жінка.

Вона розповіла історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилося на зґвалтування п'ятнадцятьма солдатами.

Також, за її словами, інші російські вояки намагалися заманити в свою машину двох 12-річних дівчаток. Дітям пропонували "покататися".

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Окупант по телефону попросив дружину не ходити вечорами одній і не робити манікюр, щоби не стати черговою жертвою зґвалтування.

Українці в соцмережах бурхливо відреагували на перехоплення телефонної розмови. Більшість коментаторів впевнена, що РФ повертається зло, яке вони завдають українцям.

"І мародерити будуть, і вбивати, готуйтеся, покидьки! Ефект бумеранга в дії"

"Все будуть робити, тому що вони вже запрограмовані на вбивства, а ось красти у вас не будуть, тому що немає чого!"

"Що виховали, те й матимуть. Наші хлопці за наших дітей, дівчат, жінок помстяться. А у них це залишиться до кінця, поки самі себе не знищать".

Військові злочини Росії

СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Зокрема, один із загарбників відверто зізнався своїй дружині, що путінські солдати за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховається від обстрілів цивільне населення. Також він розповів, як російські військові з іншого підрозділу зловили українку, відрізали їй язика, зґвалтували і вбили.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла про масові військові злочини російських окупантів на сексуальному ґрунті в селі Олександрівка Білозерського району Херсонської області. За її словами, Олександрівка перетворилася на Бучу. Там окупанти ґвалтують маленьких дітей. Зокрема, 6-місячну дівчинку росіяни зґвалтували чайною ложкою.

В Херсонській області зґвалтували вагітну жінку, а потім - 83-річну бабусю.

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