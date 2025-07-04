Ціни підскочать на 50%: Україна готується до значного здорожчання низки товарів

Україна разом з усім світом налаштована піднімати ціни на шкідливі товари.

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Наскільки можуть зрости ціни на солодку воду / Колаж: Главред, фото: pixabay

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ВООЗ хоче щонайменше вдвічі збільшити ціни на шкідливі продукти

В Україні розглядають введення податку на солодкі напої

Сигарети в Україні будуть дорожчати і надалі

Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує підвищити ціни на шкідливі продукти щонайменше на 50%. Повідомляється, що така ініціатива необхідна через поширення хвороб.

Підвищити ціни на алкоголь, тютюн та солодкі планують до 2035 року. Україна вже є у списку держав, які готуються до такого здорожчання низки популярних товарів.

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В останній Бюджетній декларації прописані кроки, спрямовані на введення податку на солодкі напої. Крім цього у Верховній Раді чекає на розгляд законопроєкт про встановлення ставки податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин на рівні 0,1 євро на один літр напою.

Також в Україні впровадили щорічне підвищення акцизів на тютюнові вироби. Середня ціна пачки сигарет перевалила за 100 гривень і її вартість зростатиме і надалі.

Підвищення цін на сигарети та алкоголь - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Європейська комісія розглядає можливість значного підвищення податків на сигарети і тютюн. Зокрема, підвищення може скласти 139% та 258% відповідно.

Раніше повідомлялося, що цигарки і алкоголь в Україні віднедавна не такі доступні, адже ціни на них помітно зросли. Наприклад, у квітні 2025 року горілка коштувала на 2,2% більше, ніж рік тому.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення акцизних ставок на тютюнову продукцію.

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Про джерело: ВООЗ ВООЗ - спеціалізована установа Організації об'єднаних націй, яка опікується проблемами охорони здоров'я у світовому масштабі. Штаб-квартиру розташовано в Женеві (Швейцарія). До складу ВООЗ на 2020 рік входить 194 країни. Організація має шість напівавтономних офісів та 150 звичайних офісів по всьому світу. Всі країни-учасниці організації платять щорічні внески до ВООЗ, на які організація провадить діяльність.

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