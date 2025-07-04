Нові українські дрони підірвали стратегічний завод у РФ: ЗМІ дізналися деталі

Нова аеродинамічна схема покращує стійкість дрона в польоті та підвищує точність наведення на ціль.

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По РФ могли вдарити новим дроном / exilenova_plus

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Новий дрон може бути оснащений вертикальним хвостовим стабілізатором

Аеродинамічна схема покращує стійкість дрона в польоті та підвищує точність наведення

Україна вдарила по РФ новим безпілотником, який може бути оснащений вертикальним хвостовим стабілізатором, конструктивно схожим на той, що використовується в ізраїльському боєприпасі, який баражує, IAI Harop.

На думку експертів Defence Blog, така аеродинамічна схема покращує стійкість дрона в польоті і підвищує точність наведення на ціль. Це, зі свого боку, дає змогу наносити більш прицільні удари по ворожій інфраструктурі.

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Зазначимо, що 4 липня Україна застосувала цей новий тип дронів для атаки на Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області. За даними російського каналу Astra, по території підприємства було випущено не менше десяти безпілотників.

/ Главред

У мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано як удари по об'єкту, так і політ дронів. На одному з роликів видно пристрій, що зовні нагадує ірансько-російський "Шахед"/"Герань-2", але з помітними відмінностями - зокрема, з додатковими керуючими поверхнями в носовій і хвостовій частинах.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

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