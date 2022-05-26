Відрізали язик, зґвалтували і вбили: окупант розповів про звірства армії РФ в Україні

Солдати Путіна відрізали язик українці, зґвалтували її та вбили / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Служба безпеки України отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Зокрема, один із загарбників відверто зізнався своїй дружині, що путінські солдати за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховається від обстрілів цивільне населення.

Про це свідчить нова телефонна розмова російського загарбника, який знаходився на Харківщині, яку вдалося перехопити СБУ.

"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, все одно (нецензур, - ред.) взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів", - похвалився окупант.

Також він розповів, як російські військові з іншого підрозділу зловили українку, відрізали їй язик, зґвалтували і вбили.

Зізнався він дружині і в інших звірствах. Зокрема, чоловік хвалиться тим, що відрізає вуха українцям - і цивільним, і не цивільним.

"Я тут творю, взагалі. Вбиваю (неценз. - ред.) всіх, мені все одно (нецензур, - ред.) взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати", - сказав окупант і запевнив, що буде робити те ж саме і в Росії.

"Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани - невиправданий оптимізм. Українські захисники добре виконують свою роботу. Тому повернутися додому для цього виродка, найімовірніше, Місія неможлива", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв Главред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про масові військові злочини російських окупантів на сексуальному ґрунті в селі Олександрівка Білозерського району Херсонської області. За її словами, Олександрівка перетворилася на Бучу. Там окупанти ґвалтують маленьких дітей. Зокрема, 6-місячну дівчинку росіяни зґвалтували чайною ложкою.

Раніше була встановлена особа роійського окупанта, який на Київщині ґвалтував жінок. Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.

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