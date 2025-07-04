Росія продовжує ядерний терор: обстріл призвів до блекауту Запорізької АЕС

Коротко:
- Окупанти РФ знеструмили Запорізьку АЕС
- Станція вже у 8-й раз була у стані блекауту
Російські окупаційні війська обстріляли лінії електропередач, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергетичною системою України. Лінія дозволяє підтримувати потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Як стверджує очільник Міненерго, росіяни завдали удару по лінії електропередач, яка з'єднує окуповану ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.
Саме ця лінія забезпечує підтримку власних потреб для забезпечення рівня радіаційної безпеки.
"Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту. Це черговий акт ядерного терору росіян!" - наголосив Герман Галущенко.
Ситуація на Запорізькій АЕС - новини за темою:
Як повідомляв Главред, журналісти The New York Times написали, що Росія готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Росіяни "хочуть" вирішити питання атомної електростанції в рамках мирних перемовин.
На початку червня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав із візитом Україну. Він зустрівся з Германом Галущенком, обговорювалися питання співпраці для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки країни в умовах агресії РФ.
Україна і Росія контактували щодо ситуації на Запорізькій АЕС, говорив міністр закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара. За його словами, Індія виступала посередником у цих контактах.
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