Росія продовжує ядерний терор: обстріл призвів до блекауту Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція вже увосьме опинилася в стані блекауту.

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Російські війська знеструмили ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

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Окупанти РФ знеструмили Запорізьку АЕС

Станція вже у 8-й раз була у стані блекауту

Російські окупаційні війська обстріляли лінії електропередач, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергетичною системою України. Лінія дозволяє підтримувати потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Як стверджує очільник Міненерго, росіяни завдали удару по лінії електропередач, яка з'єднує окуповану ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Саме ця лінія забезпечує підтримку власних потреб для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

"Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту. Це черговий акт ядерного терору росіян!" - наголосив Герман Галущенко.

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Як повідомляв Главред, журналісти The New York Times написали, що Росія готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Росіяни "хочуть" вирішити питання атомної електростанції в рамках мирних перемовин.

На початку червня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав із візитом Україну. Він зустрівся з Германом Галущенком, обговорювалися питання співпраці для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки країни в умовах агресії РФ.

Україна і Росія контактували щодо ситуації на Запорізькій АЕС, говорив міністр закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара. За його словами, Індія виступала посередником у цих контактах.

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