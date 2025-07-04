"Дешеве бродяжництво": Тіна Кароль жорстко пройшлася по Потапу

Потап опублікував ролик, де за допомогою ШІ показав Тіну Кароль і Світлану Лободу у вигляді гризунів.

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Потап запостив принизливе відео / Колаж Главред, фото Instagram/slavicbalaganai

Коротко:

Як у своєму відео Потап показав Лободу і Кароль

Як відреагувала співачка

Український музичний продюсер і виконавець Потап, який себе тепер називає Slavic Balagan, опублікував у всіх сенсах кринжеве відео, згенероване штучним інтелектом.

На ньому - українська співачка Тіна Кароль і Світлана Лобода зображені у вигляді гризунів, які б'ються. Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

На відео вже відреагувала співачка Тіна Кароль, яка зробила публікацію на своїй сторінці в Telegram.

"Коли в артиста закінчуються ідеї - він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має сенсу - у нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб привернути увагу туди, де вже давно немає змісту, - це не жест художника, а акт відчаю. Це не діалог із культурою. Це імітація енергії зсередини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", - написала Тіна.

Вона також додала, що поки Київ тримається, живе в несправедливій реальності, десь "існує той, хто видавши свій фальшивий образ за наше життя, до якого він уже давно не має жодного стосунку".

Тіна Кароль відреагувала на провокативний кліп Потапа / Скріншот Телеграм

Пізніше Потап знову спробував пожартувати, і опублікувавши пост Тіни Кароль, написав: "охрестилася".

Потап знову намагається жартувати / Скріншот Instagram/ realpotap

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Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

Потап / інфографіка: Главред

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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