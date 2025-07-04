ППО вже не допоможе: названо єдиний спосіб відбиття ударів дронів РФ

За словами експерта Івана Ступака, йдеться про VTOL-дрони (з вертикальним зльотом і посадкою).

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Названо спосіб протидії ударам дронів РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Defense Express

Важливе із заяв Ступака:

Україна потребує масштабного розгортання дронів-перехоплювачів

Йдеться про VTOL-дрони (з вертикальним зльотом і посадкою)

Україна потребує масштабного розгортання дронів-перехоплювачів, щоб ефективно відбивати атаки дедалі досконаліших "шахедів". Про це 4 липня заявив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Ми вже маємо справу з шостим поколінням цих безпілотників - вони оснащені кількома системами наведення, що робить їх вкрай важкими для придушення. Традиційні засоби ППО втрачають ефективність, тому необхідне масове застосування дронів-перехоплювачів", - зазначив він.

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За словами експерта, йдеться про VTOL-дрони (з вертикальним зльотом і посадкою), які здатні оперативно перехоплювати цілі в повітрі та знищувати їх. Однак для реального ефекту таких апаратів має бути багато.

"Нам потрібна чисельність. Я переконаний, що в кожному регіоні України має бути по кілька сотень таких дронів, оскільки кількість ворожих БпЛА стрімко зростає", - наголосив Ступак.

/ Главред

Він також навів статистику:

у березні 2024 року по Україні було випущено близько 500 ударних дронів,

у березні 2025-го - вже 4 200,

а в червні 2025 року - майже 5 500.

Це означає, що Росія в середньому запускає близько 160 дронів-камікадзе на добу.

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Раніше Главред повідомляв про те, що в ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на наліт по Україні. Президент України назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Саме столиця була головною мішенню.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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