Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

Коротко:
- Росія не може виробляти нові стратегічні бомбардувальники
- Використовує старі корпуси та західну електроніку
- Запчастини беруть з розібраних старих літаків
Росія втратила здатність виготовляти стратегічні бомбардувальники, заявив військовий експерт Валерій Рябих, директор із розвитку компанії Defense Express в ефірі телеканалу "Еспресо".
За його словами, корпуси для важких бомбардувальників, які використовує Москва, були виготовлені ще за радянських часів, а сучасне оснащення базується частково на західній електроніці.
Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила доступ до ключових компонентів, а решту запчастин отримує шляхом розбирання старих літаків, у тому числі тих, які колись були передані Україною.
"Тому ті запчастини, які ще мають певний ресурс, росіяни використовують для виготовлення "нових" літаків", — пояснив Рябих.
Експерт також зазначив, що Росія не змогла налагодити випуск нових цивільних літаків у співпраці із західними країнами, тож про повноцінне виробництво стратегічних бомбардувальників наразі не йдеться.
"Почати виробництво стратегічних бомбардувальників з нуля в росіян не вийде", — констатував Валерій Рябих.
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Про джерело: Defense Express
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