Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

Запчастини для "нових" російських бомбардувальників добирають шляхом розбирання старих літаків, включно з тими, що отримали від України.

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Військовий експерт пояснює, чому Росія втратила доступ до сучасних компонентів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія не може виробляти нові стратегічні бомбардувальники

Використовує старі корпуси та західну електроніку

Запчастини беруть з розібраних старих літаків

Росія втратила здатність виготовляти стратегічні бомбардувальники, заявив військовий експерт Валерій Рябих, директор із розвитку компанії Defense Express в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, корпуси для важких бомбардувальників, які використовує Москва, були виготовлені ще за радянських часів, а сучасне оснащення базується частково на західній електроніці.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила доступ до ключових компонентів, а решту запчастин отримує шляхом розбирання старих літаків, у тому числі тих, які колись були передані Україною.

"Тому ті запчастини, які ще мають певний ресурс, росіяни використовують для виготовлення "нових" літаків", — пояснив Рябих.

Експерт також зазначив, що Росія не змогла налагодити випуск нових цивільних літаків у співпраці із західними країнами, тож про повноцінне виробництво стратегічних бомбардувальників наразі не йдеться.

Авіація РФ / Інфографіка: Главред

"Почати виробництво стратегічних бомбардувальників з нуля в росіян не вийде", — констатував Валерій Рябих.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 травня 2025 року в Орловській області Росії сталася авіакатастрофа. За даними російських ЗМІ, впав багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Раніше, 2 квітня, в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання планового польоту. Цю інформацію підтвердили російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони.

Крім того, 1 липня в Росії впав багатоцільовий винищувач Су-34. Пілоти встигли евакуюватись. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що інцидент стався в Нижньогородській області РФ.

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