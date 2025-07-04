Курс євро пішов у круте піке, а долар дорожчає: що буде з вартістю валют

Ви дізнаєтесь:
- Яким буде курс валют у понеділок
- Чи вдалося гривні зміцнитись
На понеділок, 7 липня, встановлено новий офіційний курс валют. Про це йдеться на сайті НБУ.
Відомо, що курс долара до гривні встановлено на рівні 41,73 грн/дол., гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.
Водночас, згідно із даними, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 49,12 грн, гривня зміцнилася на 6 копійок.
Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,76/41,79 грн/дол., а євро - 49,16/49,18 грн/євро.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий заявив, що наступного тижня вартість долара залишиться в межах травнево-червневих коридорів: офіційний курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні за долар.
Станом на 4 липня курс долара було встановлено на рівні 41,7239 гривень, а євро - 49,1758 гривень.
Водночас, керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва вважає, що є п’ять факторів, які вплинуть на формування курсу долара в Україні у липні, і до цих факторів належать як внутрнішньоекономічні, так і зовнішньополітичні.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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