Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Ангеліна Підвисоцька
4 липня 2025, 19:39оновлено 4 липня, 20:35
1371
У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 5 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +34 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 5 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях оголосили штормове попередження Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у північних, більшості центральних, Харківській, східних та південно-східних областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Водночас синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у західних, центральних, південних та Житомирській областях.

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 5 липня буде переважно суха погода. На півдні та південному сході буде справжня спека - 30-34 градуси тепла. В інших областях температура повітря буде +24...+28 градусів.

7-8 липня буде сильна спека. Температура повітря підвищуватиметься майже до +40 градусів. 9-го липня очікується послаблення на заході, півночі та у центральних областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 липня

В Україні 5 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у північних, центральних, східних та південно-східних областях. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні шквали - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 5 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+33 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+23 градусів.

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: meteoprog

Погода 5 липня у Києві

У Києві 5 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Фатальний тиждень для армії РФ: ЗСУ розносять командні пункти ворога

Фатальний тиждень для армії РФ: ЗСУ розносять командні пункти ворога

21:14Війна
Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

19:39Синоптик
Трамп сказав Зеленському дуже важливу річ: ЗМІ дізналися нові деталі розмови

Трамп сказав Зеленському дуже важливу річ: ЗМІ дізналися нові деталі розмови

19:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 липня: Терезам - напруження, Рибам - цікаве запрошення

Гороскоп на завтра 5 липня: Терезам - напруження, Рибам - цікаве запрошення

Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

РФ підняла в повітря МіГи: ракети і табун "Шахедів" полетіли в бік Києва

РФ підняла в повітря МіГи: ракети і табун "Шахедів" полетіли в бік Києва

"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

Китай зробив несподівану заяву про війну: що приховує Пекін

Китай зробив несподівану заяву про війну: що приховує Пекін

Останні новини

21:24

Чи більша провина за гріх у віруючого, ніж у невіруючого - що кажуть священники

21:14

Фатальний тиждень для армії РФ: ЗСУ розносять командні пункти ворога

21:07

Платять до 43 тисяч на місяць: українцям пропонують цікаву роботу

20:22

Розмова Трампа та Зеленського: експерт попередив, до чого готуватись Україні

20:19

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українськоюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:42

Китайський гороскоп на завтра 5 липня: Щурам - щасливий день, Змії - зустріч

19:39

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

19:29

"Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція

19:28

Трамп сказав Зеленському дуже важливу річ: ЗМІ дізналися нові деталі розмови

Реклама
19:28

Таємниця найдавніших останків в Антарктиді: учених приголомшила неймовірна знахідкаВідео

19:26

"Посилають" сигнали з того світу: як близькі "нагадують" про себе після смерті

19:13

Розмови Путіна з Трампом впливають на "жорсткість" ударів по Україні – Мерц

19:10

Унікальний випадок у світовій історії: як Путін принизив ТрампаПогляд

19:04

Софія Ротару кривавим фото відреагувала на обстріл Києва

18:58

Росія продовжує ядерний терор: обстріл призвів до блекауту Запорізької АЕС

18:56

Цілували землю і ридали": чутливі кадри перших розмов полонених із ріднимиФотоВідео

18:55

Навіщо українці "запікали" дітей у печі - несподівана правда про моторошний обрядВідео

18:28

До 124 тисяч гривень допомоги: хто з українців у списку на виплати

18:28

У РФ прилетіло по хімпідприємству: величезний стовп диму на місці потужної пожежі

18:05

Війська РФ просунулися на Харківщині: у DeepState розкрили, до чого готується ворог

Реклама
17:38

Курс євро пішов у круте піке, а долар дорожчає: що буде з вартістю валют

17:27

Головий бій року Усика і Дюбуа: коли та де дивитися поєдинок-реванш

17:19

РФ посилюватиме удари по Україні: військовий попередив про небезпеку

17:17

Зірвуть джекпот у липні: 3 знакам зодіаку шалено щаститиме в усіх сферах

17:16

Фіктивні відрядження Шабуніна в НАЗК: суд укотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу

16:50

Чому хилить у сон у храмі: причини та духовні поради

16:45

Деякі області України накриють зливи та грози: відомо, чи відступить спека

16:45

Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

16:45

Нові українські дрони підірвали стратегічний завод у РФ: ЗМІ дізналися деталі

16:41

Власник компанії "Автомагістраль Південь" Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв втікли з України, – ЗМІ

16:40

На прострочене попасти легко: як правильно обирати м'ясо в магазині

16:39

Рішення ухвалила одна людина: ЗМІ дізналися, хто у США зупинив допомогу Україні

16:38

Чому зв'язують руки і ноги померлим: священник розкрив правду про "магічні пута"Відео

16:29

Не може вибратися: Басков вивалив правду про стан Кіркорова

16:28

"Сюрприз" з Китаю: що знайшла СБУ в уламках дронів, які атакували Київ

16:21

Петро Порошенко так і не виконав свою обіцянку відновити музей Шухевича, дану півтора року тому, - експерт

16:01

До використання в ЗСУ допустили дрон із лазерним підсвічуванням - що він уміє робити

15:57

Пенсіонерам доплачуватимуть по 5 000 гривень щомісяця: як отримати надбавку

15:43

ППО вже не допоможе: названо єдиний спосіб відбиття ударів дронів РФ

15:35

Вишні не псуватимуться тижнями: блогерка розкрила секрет зберігання фруктів і ягідВідео

Реклама
15:29

Андрей Матюха досьє

15:24

Ціни підскочать на 50%: Україна готується до значного здорожчання низки товарів

15:12

Атака РФ на Київ: стало відомо про першу жертву - деталі

15:10

Яйця по 17 гривень за штуку для ЗСУ: НАБУ провело обшуки в Резнікова - ЗМІ

14:58

Тотальне знецінення чи шалений стрибок: що буде з курсом євро з 7 липня

14:56

"Дешеве бродяжництво": Тіна Кароль жорстко пройшлася по ПотапуВідео

14:54

ГРІ, грип чи COVID-19: як відрізнити та вчасно реагувати

14:35

Трамп "розніс" Путіна за небажання завершувати війну: у Кремлі відповіли

14:33

Друга найбільша країна світу живе взагалі без президента - як так сталосяВідео

14:00

Меладзе і Джанабаєва показали рідкісне фото молодшого сина: уже 11 років

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти