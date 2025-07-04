Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 липня

Коли температура повітря підвищиться до +34 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 5 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях оголосили штормове попередження Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у північних, більшості центральних, Харківській, східних та південно-східних областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Водночас синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у західних, центральних, південних та Житомирській областях.

Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 5 липня буде переважно суха погода. На півдні та південному сході буде справжня спека - 30-34 градуси тепла. В інших областях температура повітря буде +24...+28 градусів.

7-8 липня буде сильна спека. Температура повітря підвищуватиметься майже до +40 градусів. 9-го липня очікується послаблення на заході, півночі та у центральних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 липня

В Україні 5 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у північних, центральних, східних та південно-східних областях. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні шквали - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 5 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+33 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: meteoprog

Погода 5 липня у Києві

У Києві 5 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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