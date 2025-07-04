Трамп сказав Зеленському дуже важливу річ: ЗМІ дізналися нові деталі розмови

Команди Зеленського і Трампа обговорять військову допомогу Україні.

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Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО - Axios / Главред

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Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО

Трамп перевірить, що з ППО могла недоотримати Україна

Команди Трампа і Зеленського обговорять військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хоче допомогти з протиповітряною обороною. Він перевірить ситуацію із затримкою постачань ППО.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення постачань ракет для ППО Україні)", - повідомляє Axios із посиланням на своє джерело. відео дня

Крім того, неназваний український чиновник сказав журналістам, що Трамп і Зеленський домовилися про зустріч команд президентів для обговорення постачань засобів ППО, а також інших озброєнь.

Коротко про військову допомогу Україні від США / Інфографіка Главред

Телефонна розмова Зеленського і Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти Politico з посиланням на свої джерела писали, що відбудеться термінова розмова Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити ситуацію з військовою допомогою Україні від США.

4 липня Трамп після розмови з Путіним заявив, що глава Кремля не виглядає як людина, яка прагне завершити війну. Також Трамп анонсував телефонну розмову із Зеленським.

У п'ятницю, 4 липня, Зеленський і Трамп поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію на фронті, удари РФ по Україні, захист українського неба і зустріч на рівні представників.

"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам можливість берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою і підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства і відновити нормальний стійкий, гідний мир. Потрібна гідна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - сказав Володимир Зеленський.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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