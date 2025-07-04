Трамп сказав Зеленському дуже важливу річ: ЗМІ дізналися нові деталі розмови

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- Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО
- Трамп перевірить, що з ППО могла недоотримати Україна
- Команди Трампа і Зеленського обговорять військову допомогу Україні
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хоче допомогти з протиповітряною обороною. Він перевірить ситуацію із затримкою постачань ППО.
"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення постачань ракет для ППО Україні)", - повідомляє Axios із посиланням на своє джерело.відео дня
Крім того, неназваний український чиновник сказав журналістам, що Трамп і Зеленський домовилися про зустріч команд президентів для обговорення постачань засобів ППО, а також інших озброєнь.
Телефонна розмова Зеленського і Трампа - новини за темою:
Як повідомляв Главред, журналісти Politico з посиланням на свої джерела писали, що відбудеться термінова розмова Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити ситуацію з військовою допомогою Україні від США.
4 липня Трамп після розмови з Путіним заявив, що глава Кремля не виглядає як людина, яка прагне завершити війну. Також Трамп анонсував телефонну розмову із Зеленським.
У п'ятницю, 4 липня, Зеленський і Трамп поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію на фронті, удари РФ по Україні, захист українського неба і зустріч на рівні представників.
"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам можливість берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою і підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства і відновити нормальний стійкий, гідний мир. Потрібна гідна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - сказав Володимир Зеленський.
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Про джерело: Axios
Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.
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