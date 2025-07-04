'Путін знущається': в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

Ключові тези:
- В США звернулись до Трампа після атаки РФ по Україні
- Конгресмен наголосив, що стратегія Трампа щодо РФ не працює
- Зазначається, що союзники повинні озброїти Україну і запровадити санкції проти РФ
Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон після масованої атаки країни-агресора Росії на Україну звернувся до президента Дональда Трампа із закликом змінити стратегію щодо РФ. Про це він написав в Х.
Конгресмен зауважив, що сьогоднішня стратегія Трампа щодо РФ не працює, оскільки диктатор Володимир Путін і його окупаційна армія продовжують атакувати українські міста.
"Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста", – йдеться у повідомленні.
Бейкон також додав до свого допису фото наслідків російського удару по Києву. За його словами, потрібно змінювати стратегію щодо РФ.
"Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", – підсумував конгресмен.
Дональд Трамп - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак американський лідер залишився розчарований цим дзвінком.
Трамп також розповів, що розмова з Путіним була доволі довгою, але "не принесла жодного прогресу", і він "незадоволений" ситуацією в Україні.
Крім того, раніше, Дональд Трамп заявив, що він стежить за ситуацією в Сумській області та має намір і надалі спостерігати за обстановкою.
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