До 124 тисяч гривень допомоги: хто з українців у списку на виплати

Ви дізнаєтеся:
- Кому обіцяють виплатити до 124 тис.грн
- Як подати заявку на допомогу
Українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Грантову програму ініціювали у Миколаєві. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Миколаївської міськради.
Хто може взяти участь у грантовій програмі
Претендувати на виплати можуть жителі Миколаївського та Баштанського районів, які мають бізнес-ідеї та планують займатися підприємництвом під час війни.
У межах програми українці зможуть отримати грантову підтримку — до 124 тис. грн на реалізацію своїх проєктів, зокрема:
- на купівлю обладнання, інструментів чи техніки (на це можна спрямувати 80% бюджету);
- на придбання сировини, матеріалів;
- на оренду приміщення чи послуг (на це можна спрямувати 20% від розміру допомоги).
У програмі можуть взяти участь особи, які не зареєстровані як ФОП, але готові відкрити після проходження відбору у конкурсі.
Якщо ви подаєте заявку, то варто бути готовими пройти п’ятиденне безкоштовне навчання, також потрібно буде підготувати бізнес-план та зібрати необхідний пакет документів.
Першочерговість буде надана для деяких категорій громадян, а саме:
- переселенці;
- ветерани;
- особи з інвалідністю та їхні родини;
- самотні батьки;
- багатодітні родини;
- родини з вагітними жінками або немовлятами;
- жінки та люди віком від 45 років.
Як зареєструватися на отримання коштів
Щоб взяти участь у грантовій програмі необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету, яка розміщена у дописі Миколаївської міськради. Заявки можна подавати до 10 серпня 2025 року.
Виплати для українців - новини за темою
Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.
Нагадаємо, у 2025 році, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.
Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток та масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.
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Що таке соціальна допомога?
Соціальна допомога - допомога в грошовій або натуральній формі, що фінансується державою або добровільними пожертвами, громадянам, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляє "Вікіпедія".
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