До 124 тисяч гривень допомоги: хто з українців у списку на виплати

Щоб отримати фінансову допомогу, потрібно відповідати певним критеріям та подати заявку.

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Хто з українців може отримати фінансову допомогу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кому обіцяють виплатити до 124 тис.грн

Як подати заявку на допомогу

Українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Грантову програму ініціювали у Миколаєві. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Миколаївської міськради.

Хто може взяти участь у грантовій програмі

Претендувати на виплати можуть жителі Миколаївського та Баштанського районів, які мають бізнес-ідеї та планують займатися підприємництвом під час війни.

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У межах програми українці зможуть отримати грантову підтримку — до 124 тис. грн на реалізацію своїх проєктів, зокрема:

на купівлю обладнання, інструментів чи техніки (на це можна спрямувати 80% бюджету);

на придбання сировини, матеріалів;

на оренду приміщення чи послуг (на це можна спрямувати 20% від розміру допомоги).

У програмі можуть взяти участь особи, які не зареєстровані як ФОП, але готові відкрити після проходження відбору у конкурсі.

Якщо ви подаєте заявку, то варто бути готовими пройти п’ятиденне безкоштовне навчання, також потрібно буде підготувати бізнес-план та зібрати необхідний пакет документів.

Першочерговість буде надана для деяких категорій громадян, а саме:

переселенці;

ветерани;

особи з інвалідністю та їхні родини;

самотні батьки;

багатодітні родини;

родини з вагітними жінками або немовлятами;

жінки та люди віком від 45 років.

Як зареєструватися на отримання коштів

Щоб взяти участь у грантовій програмі необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету, яка розміщена у дописі Миколаївської міськради. Заявки можна подавати до 10 серпня 2025 року.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Нагадаємо, у 2025 році, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.

Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток та масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.

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