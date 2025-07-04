Яйця по 17 гривень за штуку для ЗСУ: НАБУ провело обшуки в Резнікова - ЗМІ

Головне:
- НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Резнікова
- У колишнього очільника Міноборони вилучили телефон та документи
- Резнікова, ймовірно, не попереджали про обшук заздалегідь
У четвер, 3 липня, у колишнього очільника Міноборони Олексія Резнікова Національне антикорупційне бюро провело обшуки. Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними джерел, у ексміністра провели обшук і "знайшли лівий телефон і ще щось".
Також про обшуки у Резнікова повідомили джерела ZN.UA. Журналісти видання зазначають, що імовірно, обшуки відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що ексміністр оборони на той момент не був підозрюваним у провадженні.
Також, за даними ЗМІ, окрім телефону, детективи вилучили й документи.
За даними видання, Резнікова, ймовірно, заздалегідь про обшук не попереджали.
Тим часом РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що обшук у Олексія Резнікова проходив раніше, не зараз.
"Жодних документів не знаходили і не вилучали. І "лівих телефонів" теж", - уточнило джерело видання.
Справа Резнікова - що відомо
Як писав Главред, 4 вересня 2023 року Олексій Резніков подав у Раду заяву про відставку. Наступного дня парламент прийняв рішення та підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова з посади.
Перед відставкою пройшла низка скандалів, які розгорілися через закупівлі для Збройних сил України. Тоді Резніков визнав, що у контракті щодо закупівлі продуктів є кілька помилок.
У квітні 2025 року НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф.
Про підозру повідомили:
- колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України;
- власниці пов’язаних компаній-постачальниць;
- двом керівникам компаній-постачальниць;
- фізичній особі.
Резнікова у списках підозрюваних не було.
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Про відомомство: Міністерство оборони України
Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
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