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Деякі області України накриють зливи та грози: відомо, чи відступить спека

Марія Николишин
4 липня 2025, 16:45
574
Синоптик поділився прогнозом погоди в Україні на 5 та 6 липня.
Деякі області України накриють зливи та грози: відомо, чи відступить спека
Прогноз погоди на вихідні / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні на вихідні
  • В яких областях можуть пройти дощі

Погода в Україні наступні дві доби буде з досить високими показниками температури повітря. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, очікується перебудова синоптичних процесів на антициклональний характер, що сприятиме стабілізації погодних умов.

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"У більшості областей нашої країни на тлі малохмарного неба прогнозується суттєве потепління, яке найбільш відчутним буде у західних та південних областях. Дощів практично не передбачається, і лише вночі у суботу на слабко вираженому атмосферному фронті можуть пройти короткочасні зливи, місцями у супроводі грози", - наголосив він.

Погода в Україні 5 липня

У суботу, у західних областях України в умовах підвищеного атмосферного тиску очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С, на Закарпатті +26…+31 °С.

У північних регіонах України вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С.

У центральних областях вночі місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень без опадів. Температура повітря вночі очікується +16...+21°С, вдень +24...+29 °С.

У південній частині країни та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у Приазов'ї вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, в денні години +27…+32 °С.

У східних областях вночі місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °С, вдень +24...+29 °С.

Деякі області України накриють зливи та грози: відомо, чи відступить спека
Погода 5 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 6 липня

У неділю, у західних областях погодні умови продовжуватимуть визначатися полем підвищеного атмосферного тиску, тому протягом доби опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +27…+32 °С, на Закарпатті +30…+35 °С.

У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі +10...+15 °С, вдень +24...+29 °С.

У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 °С, вдень +27...+32 °С.

У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень на Одещині місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С.

Деякі області України накриють зливи та грози: відомо, чи відступить спека
Погода 6 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 4 липня буде спекотною. Водночас у деяких областях оголосили штормове попередження.

Синоптикиня Наталія Діденко заявили, що у суботу, 5 липня, погода буде переважно сухою. Спека в цей день втримається у південній частині нашої держави, на південному сході України очікується +30…+34 градуси.

Водночас, начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що наразі неможливо сказати, чи буде у липні встановлено нові температурні рекорди, але така ймовірність є.

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