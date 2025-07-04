РФ підняла в повітря МіГи: ракети полетіли в бік Києва

Російські окупанти атакували столицю великою кількістю "Шахедів".

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РФ запустила ракети в напрямку Києва / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

Російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Пізніше в повітря були підняті літаки МіГ-31К. У Повітряних силах попередили про пуски ракет у напрямку Києва.

"Ракета на Київ", - писали Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу застосування балістичної зброї попереджав начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці прогриміли нові вибухи. Він закликав залишатися всіх в укриттях.

Моніторингові канали пишуть, що на Київ летить "табун" дронів із різних напрямків.

Уже відомо про те, що в столиці прогриміли вибухи. Унаслідок цього почалася пожежа.

Також відомо про те, що на аеродромі "Оленья" в Мурманській області перебуває 34 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 та 2 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс.

Наслідки атаки на Київ

У Солом'янському районі Києва виникло кілька пожежі. Відомо, що горять житлові будинки. Інформації про постраждалих поки нема.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій місцевості. Також у тому ж районі зафіксовано падіння "Шахеда", але він не здетонував.

"Будь ласка, не беріть в руки, не несіть додому ані уламки, ані цілі БпЛА. Це може бути небезпечно! Про такі знахідки одразу повідомляйте на лінію 102" - написав Тимур Ткаченко.

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