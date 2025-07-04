Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

Глава Офісу президента назвав телефонну розмову змістовною і важливою.

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Трамп і Зеленський провели переговори телефоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Що відомо:

Зеленський і Трамп провели переговори

Єрмак назвав розмову змістовною

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбулося в режимі телефонної розмови. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він назвав розмову дуже змістовною.

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"Дуже важлива і змістовна розмова між президентами. Усі деталі - зовсім скоро", - написав Єрмак.

Журналіст Axios Барак Равід зазначив, що розмова тривала близько 40 хвилин.

Зеленський розкрив подробиці

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з Дональдом Трампом корисною та важливою. Президенти обговорили російські повітряні удари по Україні та ситуацію на фронті. Зеленський та Трамп домовились про збільшення захисту неба та про зустріч команд.

"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Україна готова до прямих проектів з Америкою щодо спільного виробництва оборонної продукції, яка необхідна для безпеки українців. Першочергово йдеться про виробництво дронів та відповідних технологій.

Розмови Трамп із Зеленським і Путіним - останні новини

Раніше Трамп заявив, що дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. "Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп провів нову телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним. Російська сторона повідомила, що Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором і військовим злочинцем Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми і між ними відсутні спільні точки зору.

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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