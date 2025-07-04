Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

Що відомо:
- Зеленський і Трамп провели переговори
- Єрмак назвав розмову змістовною
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбулося в режимі телефонної розмови. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Він назвав розмову дуже змістовною.
"Дуже важлива і змістовна розмова між президентами. Усі деталі - зовсім скоро", - написав Єрмак.
Журналіст Axios Барак Равід зазначив, що розмова тривала близько 40 хвилин.
Зеленський розкрив подробиці
Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з Дональдом Трампом корисною та важливою. Президенти обговорили російські повітряні удари по Україні та ситуацію на фронті. Зеленський та Трамп домовились про збільшення захисту неба та про зустріч команд.
"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - зазначив Зеленський.
Президент також додав, що Україна готова до прямих проектів з Америкою щодо спільного виробництва оборонної продукції, яка необхідна для безпеки українців. Першочергово йдеться про виробництво дронів та відповідних технологій.
Розмови Трамп із Зеленським і Путіним - останні новини
Раніше Трамп заявив, що дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. "Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", - підкреслив він.
Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп провів нову телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним. Російська сторона повідомила, що Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною.
Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором і військовим злочинцем Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми і між ними відсутні спільні точки зору.
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Про персону: Андрій Єрмак
Єрмак Андрій Борисович - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.
Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.
21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.
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