Путініст Басков розповів про стан Кіркорова і про те, що той не може впоратися.

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Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що розповів Басков про Кіркорова

До чого тут знову "двері"

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, вивалив несподівану правду про стан свого друга-путініста Філіпа Кіркорова.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Басков повідомив, що Кіркорову, як і іншим людям, доводиться стикатися з труднощами.

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"Те, що ми артисти, не означає, що ми чимось відрізняємося від інших. Коли зачиняються двері, у нас буває своя якась невпевненість, депресія", - видав він правду про стан хворого путініста.

Філіп Кіркоров помітно схуд / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Як відомо, Кіркоров постраждав під час власного концерту. Під час виступу фаєр-установка обпекла руку путініста. Однак пізніше Кіркоров загримів у лікарню і до сьогодні не може прийти до тями.

РосЗМІ гадають, на яку ж хворобу захворів Філя, враховуючи його виснажений хворобливий вигляд, а також різке схуднення.

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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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