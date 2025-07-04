Розмови Путіна з Трампом впливають на 'жорсткість' ударів по Україні – Мерц

В Німеччині зауважили, що у Путіна є певний шаблон поведінки.

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Думка Мерца про атаки РФ на Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Мерц побачив зв'язок між розмовою Трампа з Путіним та ударами по Україні

Остання атака РФ лише підтвердила це враження

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить зв'язок між телефонною розмовою російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом та подальшими масованими авіаударами по Україні. Про це заявив речник уряду Штефан Корнеліус на брифінгу у Берліні, пише Tagesschau.

"Канцлер днями неодноразово заявляв, що у глави Росії є певний шаблон поведінки: телефонні розмови зазвичай супроводжуються ще жорсткішими атаками", - сказав Корнеліус. відео дня

За його словами, удари Росії по Україні минулої ночі лише підтвердили це враження.

"Масовані удари по Україні після телефонної розмови Путіна з Трампом говорять самі за себе", - наголосив речник.

Крім того, він висловив сподівання, що ці атаки спонукатимуть процес ухвалення рішень стосовно Росії, зокрема щодо санкцій.

"Поки що президент США Дональд Трамп не пристав на переконливі пропозиції Євросоюзу щодо посилення санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні видання.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Відомо, що окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

Пізніше в Кривому Розі також пролунали вибухи. У місті було зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

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Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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