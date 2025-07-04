До використання в ЗСУ допустили дрон із лазерним підсвічуванням - що він уміє робити

Коротко:
- Основна функція дрона - лазерне підсвічування цілей для точного ураження
- Дрон має захищені канали зв'язку та модульну архітектуру
Новітній український безпілотник R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання для високоточного ураження, офіційно допущений до експлуатації в Силах оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Дрон уже успішно пройшов усі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань.
Його основна функція - лазерне підсвічування цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.
"Завдяки лазерній цілевказівці дрон дає змогу суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях та в умовах активної протиповітряної оборони противника", - зазначили у відомстві.
Крім того, дрон має захищені канали зв'язку, модульну архітектуру і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
У Міноборони запевнили, що українська розробка дає змогу ефективніше використовувати ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів і знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.
Дрони в Україні - головне:
Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.
Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.
Вам може бути цікаво:
- Здали самі окупанти: на Покровському напрямку ліквідували командування РФ
- Трамп "розніс" Путіна за небажання завершувати війну: у Кремлі відповіли
- Атака РФ на Київ: стало відомо про першу жертву - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред