До використання в ЗСУ допустили дрон із лазерним підсвічуванням - що він уміє робити

Дрон уже успішно пройшов усі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань.

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ЗСУ отримали дрон з функцією лазерного цілевказання / колаж: Главред, фото: УНІАН, mod.gov.ua

Коротко:

Основна функція дрона - лазерне підсвічування цілей для точного ураження

Дрон має захищені канали зв'язку та модульну архітектуру

Новітній український безпілотник R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання для високоточного ураження, офіційно допущений до експлуатації в Силах оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Дрон уже успішно пройшов усі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань.

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Його основна функція - лазерне підсвічування цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

"Завдяки лазерній цілевказівці дрон дає змогу суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях та в умовах активної протиповітряної оборони противника", - зазначили у відомстві.

Крім того, дрон має захищені канали зв'язку, модульну архітектуру і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

У Міноборони запевнили, що українська розробка дає змогу ефективніше використовувати ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів і знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

Дрони в Україні - головне:

Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна зброя. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.

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