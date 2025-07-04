Цілували землю і ридали": чутливі кадри перших розмов полонених із рідними

Україна та РФ провели масштабний обмін полоненими 4 липня.

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Україа та РФ провели обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилось 20 років

Військові змогли вперше зателефонувати своїм рідним після звільнення з полону

Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Наші захисники були настільки раді поверненню додому, що не могли стримати власних емоцій і плакали від радості. У Мережі вже розлетілись зворушливі відео.

Українські військові виходили з автобусів зі сльозами на очах. Вони обгортались українськими прапорами, падали на коліна та цілували землю.

відео дня

Військові кажуть, що на Батьківщині навіть повітря інше.

"Навіть повітря інше, по іншому дихається. Аж сп'яніння від нашого повітря!", - сказав звільнений з полону військовий.

Дивіться відео з моментом повернення українських захисників з полону:

Обмін полоненими 4 липня / фото: скріншот

Вже вільні військові змогли вперше зателефонувати своїм рідним та почути голоси близьких за такий довгий час у неволі.

"Сонечко, я тебе дуже кохаю! Не хвилюйся, сонечко! Я вже вдома, я вже в Україні"

"Мамуля, привіт, моя дорога! Ти головне не хвилюйся. Ви там живі, здорові, всі цілі? Тримайся, мамусю, я тебе дуже прошу. Я приїду, буду тебе захищати, оберігати та піклуватися про тебе!"

"Привіт! Який в тебе голос вже... Я вже в Україні, скоро побачимось"

Дивіться відео з моментом повернення українських захисників з полону:

Обмін полоненими - останні новини України

Як повідомляв Главред, 26 червня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Серед звільнених були молоді бійці віком до 25 років, а також військові, які отримали поранення або мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

20 червня Україні вдалося повернути захисників Маріуполя, Донбасу, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них - воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

Крім того, 19 червня Україна та Росія також провели обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Більшість звільнених воїнів провели в полоні понад три роки, багато з них потрапили в полон під час боїв за Маріуполь. Усі визволені – це рядовий і сержантський склад.

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