Тотальне знецінення чи шалений стрибок: що буде з курсом євро з 7 липня

Банкір розповів, як змінюватиметься курс валют з 7 по 13 липня.

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Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Що буде з курсом валют наступного тижня

Чи варто очікувати на стрибок курсу євро

Курс євро в Україні наступного тижня залежатиме від торгів пари долар/євро. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, курс долара регулюється режимом керованої гнучкості - рівновага між попитом та пропозицією. Але курс євро залежить саме від світових трендів.

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"Останнім часом прорахувати поведінку євро вкрай важко: серед головних для цього перепон є досі нерозв’язані штучні суперечки між США та ЄС. Відтак зберігається нервова напруга в стані провідних інвестиційних груп, які поки не готові повертатися до долара, тим самим наражаючи власні статки на небезпеку знецінення", - сказав він.

На його думку, в разі митної "провокації" США відповідь ЄС може бути ще болючішою, що, принаймні на деякий час, здатне збільшити "вирву" у вартості валют.

"Крім того, війна на Близькому Сході неабияк може вплинути на інфляцію в США та ЄС, адже це може спровокувати зростання цін на нафту та газ. Однак, на чому варто наголосити, ані долару, ані євро не загрожує тотальне знецінення: ці валюти залишаються світовими, на них тримається левова частка світової економіки", - наголосив банкір.

Лєсовий вважає, що наступного тижня вартість долара залишиться в межах травнево-червневих коридорів: офіційний курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні за долар.

Він також розповів, якими будуть основні показники валютного ринку з 7 по 13 липня:

коридори валютних змін: 41,6-42 грн/дол. та 46,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42 грн/дол. та 46,5-49 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Наступного тижня всі поточні зміни курсу долара будуть мінімальними і незагрозливими. Натомість курс євро залежатиме від вартості цієї валюти у співвідношенні до долара на світових ринках", - підсумував банкір.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва сказала, що в Україні очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявив, що курс євро в Україні упродовж липня буде утримуватися у діапазоні 46,5-50 грн.

Водночас, член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що гривня має потенціал до подальшого зміцнення за умови збереження низького попиту на готівкову валюту.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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