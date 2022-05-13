Західні експерти пояснили, чому наступ окупантів на Донбасі видихається

У зв'язку з цим експерти окремо нагадали про дуже невдалі спроби російських військових кілька днів поспіль переправитися через Сіверський Донець.
Російської армії якщо і вдається здійснювати, то лише дуже невеликі просування вглиб української території в районі Сєвєродонецька, при цьому Росія продовжує терпіти значні втрати в ході наступу в Луганській області. Про це говорить старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) з Філадельфії (США) Роберт Лі, повідомляє "Німецька хвиля".
У зв'язку з цим Лі нагадав про невдалі спроби російських військових кілька днів поспіль переправитися через Сіверський Донець. В результаті були втрачені, судячи з публічно доступних знімків, близько 70 одиниць броньованої військової техніки, що відповідає озброєнню однієї батальйонно-тактичної групи (БТГ). Число загиблих при цьому поки невідомо.
Напад російської сторони в Донбасі видихається, навіть у тому випадку, якщо їм вдасться зайняти нові українські території, впевнений керівник дослідницьких програм Вашингтонського центру військово-морського аналізу (CNA) Майкл Кофман.
На підставі оцінки особового складу армії РФ він прийшов до висновку, що в операції в Донбасі беруть участь останні атакуючі резерви Росії в цій війні.
"Не думаю, що у них залишається потенціал для продовження нападу", ‒ заявив експерт.
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Нагадаємо, раніше російські військові відмовляються виконувати накази і йти у новий наступ проти українських воїнів на Донбасі. Випадки невиконання наказу про наступ вже були зафіксовані навіть на рівні командування батальйонів. Про це заявили в Міністерстві оборони США.
Як розповів високопоставлений представник відомства, під час нового наступу на Донбасі відмовлялися виконувати накази офіцери середньої ланки, аж до рівня батальйону.
У деяких випадках вони все ж їх виконували, проте не з тією ретельністю, якої від них чекало військове керівництво.
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