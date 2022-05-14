"Мені Україна не цікава": "бойові буряти" Путіна відмовляються воювати і біжать з фронту

Військові РФ - буряти / warfare.com.ua

Російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

"Чого вони здаватися будуть, ми на їхній батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати і звільнятися ... Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не запитай, у кого контракт закінчується – не горить бажанням", — говорить російський окупант.

У свою чергу мати окупанта спробувала натиснути на морально-патріотичні почуття молодого агресора. Однак її слова не зустріли розуміння у "бойового бурята".

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"Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Згідно зі статутом, якщо від бригади менше 50% залишилося, бригаду виводять або приєднують до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає ... у нас люди самі зникають. Хтось безвісти пропав, хтось у полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії", - додав окупант.

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