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Рішення ухвалила одна людина: ЗМІ дізналися, хто у США зупинив допомогу Україні

Андрій Ганчук
4 липня 2025, 16:39
885
Військові поставки Україні не призвели до скорочення американських арсеналів, пишуть журналісти.
ЗРК
Піт Гегсет розпорядився зупинити військову допомогу Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, скріншот YouTube

Коротко:

  • Допомогу Україні зупинив глава Пентагону Піт Гегсет
  • Військові офіцери з'ясували, що рішення Хегсета необґрунтоване
  • У США вистачає озброєнь для допомоги Україні

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет ухвалив рішення призупинити Україні постачання пакета озброєння. Цей пакет допомоги не загрожував скороченням американських арсеналів або обороноздатності держави.

Рішення, яке в США здивувало всіх

У матеріалі NBC News йдеться про те, що про рішення Гегсета стало зрозуміло за результатами аналізу, який провели високопоставлені військові офіцери.

відео дня

Як з'ясували журналісти, рішення здивувало Держдеп, членів Конгресу, українських чиновників і союзників у Європі. Такий крок розкритикували як демократи, так і республіканці.

Допомога Україні не скоротила військові запаси США

Зокрема, конгресмен-демократ із Палати представників Адам Сміт сказав, що пояснення Пентагону про паузу в допомозі не є щирими. На його думку, рішення продиктоване, швидше, просто спробою припинити американську допомогу Києву.

"Наші запаси не нижчі, ніж були за всі 3,5 роки війни в Україні", - каже Сміт, який також є членом Комітету зі збройних сил Палати представників.

Він додав, що його співробітники "бачили цифри", і жодного дефіциту, який змусив би відмовитися допомагати Україні, не було.

помощь США, инфографика
Коротко про військову допомогу Україні від США / Інфографіка Главред

Що показала перевірка запасів озброєнь США

Журналісти нагадали, що перевірка почалася після того, як міністр оборони Піт Гегсет наказав Об'єднаному штабу Пентагону провести перегляд запасів усіх боєприпасів. Як стверджують троє чиновників, деякі запаси високоточних боєприпасів на низькому, але не критичному рівні.

Висновок Об'єднаного штабу свідчить, що подальша військова допомога Україні не зашкодить запасам американських арсеналів, сказали чиновники.

США призупинили військові поставки Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше журналісти Politico з посиланням на власні джерела написали, що Штати тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї Україні.

Пізніше в адміністрації Трампа підтвердили припинення військових постачань Києву.

Згідно з даними CBS News, Міноборони США проводить аудит постачань озброєнь усім країнам, не лише Україні. У Штатах хочуть переконатися, що зброя постачалася виходячи з пріоритетів Вашингтона.

У Пентагоні заявили, що мають намір запропонувати Трампу шляхи для подальшої військової допомоги Україні.

Зеленський і Трамп терміново зателефонують на тлі паузи в допомозі США, дізналися в Politico. Журналісти Bloomberg також підтвердили, що лідери обговорять військові поставки Україні і назвали дату дзвінка - 4 липня. Пізніше Трамп підтвердив, що 4 липня поговорить із Зеленським.

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Про Персону: Піт Гегсет

Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія.

Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024).

12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

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