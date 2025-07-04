Платять до 43 тисяч на місяць: українцям пропонують цікаву роботу

Ви дізнаєтеся:
- Зараз дуже популярна сезонна робота
- Які вакансії найбільш високооплачувані
З початком літнього сезону в Україні традиційно активізувався ринок сезонної зайнятості. Особливо це помітно в південних регіонах.
Згідно з дослідженням "OLX Робота", найактивнішим залишається ринок сезонної роботи в Одесі, тоді як у Карпатах попит нижчий і продовжує знижуватися порівняно з минулим роком, пише УНІАН.
Де зараз легше знайти сезонну роботу і скільки платять?
В Одесі кількість відгуків на одну вакансію перевищує кількість пропозицій у 42 рази. Це свідчить про високий попит на тимчасову зайнятість. Найбільш популярні такі напрямки:
- Різноробочі - 19 000 грн;
- Продавці - 25 000 грн;
- Будівельники - 25 000 грн;
- Прибиральниці - 16 000 грн;
- Офіціанти - до 37 500 грн;
- Кухарі - 34 000 грн;
- Водії - до 42 500 грн;
- Покоївки - 22 000 грн;
- Бармени - 30 000 грн.
Таким чином, максимальні зарплати пропонують водіям і офіціантам - до 43 тисяч гривень на місяць. Це робить Одесу привабливою для шукачів роботи з усієї країни.
Карпати: менше пропозицій і нижчі зарплати
На відміну від Одеси, у Карпатах активність на ринку сезонної роботи значно нижча. Кількість відгуків тут перевищує кількість вакансій у 12 разів, але самі пропозиції стали менш різноманітними й оплачуваними.
Порівняння з минулим роком:
- Кількість вакансій знизилася на 25%;
- Середня зарплата впала також на 25%.
Найбільш затребувані професії в Карпатах влітку 2025 року:
- "Початок кар'єри" - 6 500 грн;
- Кухарі - 30 000 грн;
- Різноробочі - 35 000 грн;
- Офіціанти - 18 000 грн;
- Покоївки - 10 000 грн
Аналітики підкреслюють: готельно-ресторанна сфера залишається драйвером сезонного ринку праці. Особливо це видно в Одесі, де:
Кількість вакансій зросла на 80% порівняно з минулим роком;
Медіанна зарплата збільшилася на 17%.
Це свідчить про поступове відновлення внутрішнього туризму і пожвавлення економіки.
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