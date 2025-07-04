Найактивнішим залишається ринок сезонної роботи в Одесі.

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Платять до 43 тисяч на місяць: українцям пропонують цікаву роботу / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Зараз дуже популярна сезонна робота

Які вакансії найбільш високооплачувані

З початком літнього сезону в Україні традиційно активізувався ринок сезонної зайнятості. Особливо це помітно в південних регіонах.

Згідно з дослідженням "OLX Робота", найактивнішим залишається ринок сезонної роботи в Одесі, тоді як у Карпатах попит нижчий і продовжує знижуватися порівняно з минулим роком, пише УНІАН.

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Де зараз легше знайти сезонну роботу і скільки платять?

В Одесі кількість відгуків на одну вакансію перевищує кількість пропозицій у 42 рази. Це свідчить про високий попит на тимчасову зайнятість. Найбільш популярні такі напрямки:

Різноробочі - 19 000 грн;

Продавці - 25 000 грн;

Будівельники - 25 000 грн;

Прибиральниці - 16 000 грн;

Офіціанти - до 37 500 грн;

Кухарі - 34 000 грн;

Водії - до 42 500 грн;

Покоївки - 22 000 грн;

Бармени - 30 000 грн.

Таким чином, максимальні зарплати пропонують водіям і офіціантам - до 43 тисяч гривень на місяць. Це робить Одесу привабливою для шукачів роботи з усієї країни.

Карпати: менше пропозицій і нижчі зарплати

На відміну від Одеси, у Карпатах активність на ринку сезонної роботи значно нижча. Кількість відгуків тут перевищує кількість вакансій у 12 разів, але самі пропозиції стали менш різноманітними й оплачуваними.

Порівняння з минулим роком:

Кількість вакансій знизилася на 25%; Середня зарплата впала також на 25%.

Найбільш затребувані професії в Карпатах влітку 2025 року:

"Початок кар'єри" - 6 500 грн;

Кухарі - 30 000 грн;

Різноробочі - 35 000 грн;

Офіціанти - 18 000 грн;

Покоївки - 10 000 грн

Аналітики підкреслюють: готельно-ресторанна сфера залишається драйвером сезонного ринку праці. Особливо це видно в Одесі, де:

Кількість вакансій зросла на 80% порівняно з минулим роком;

Медіанна зарплата збільшилася на 17%.

Це свідчить про поступове відновлення внутрішнього туризму і пожвавлення економіки.

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